Zustand ernst, aber stabil US-Schauspieler Jeremy Renner verletzt sich beim Schneeräumen schwer

Der Filmstar besitzt ein Grundstück am Lake Tahoe im US-Bundesstaat Nevada, das nach Berichten des „Hollywood Reporter“ vom jüngsten heftigen Wintersturm in den USA betroffen war. In Onlinemedien hatte Renner kürzlich über die schlechten Wetterbedingungen in der Gegend berichtet. Am 13. Dezember veröffentlichte er auf Twitter ein Foto eines vom Schnee begrabenen Autos mit der Bildunterschrift „Der Schneefall am Lake Tahoe ist kein Scherz“.