US-Schauspieler auf dem Weg der Genesung Jeremy Renner nach schwerem Unfall bei Serienpremiere in L.A.

In „Rennervations“ möbelt Renner in die Jahre gekommene Großfahrzeuge auf, die von jungen Leuten in Indien, Mexiko, Chicago und Nevada dann als kreative Räume genutzt werden. Aus den alten Kisten werden unter anderem eine mobile Musik-Bühne oder eine Wasserfilterungsstation für eine Gemeinde in Indien. Ziel der Dokuserie sei es, jungen Menschen Zugang zu etwas zu geben, das sie vielleicht nicht schon hätten und ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, von denen sie gar nicht wüssten, dass sie existierten, erklärte Renner. Auch den Titelsong der Dokuserie hat der Schauspieler selbst geschrieben. Beim Songschreiben nutze er das Klavier, das sei für ihn wie Therapie, sagte Renner.