Duftinfluencer Jeremy Fragrance „Habe in keinster Weise irgendwas mit rechtsradikalem Kram zu tun“

„Ich hab' in keinster Weise irgendwas mit rechtsradikalem Kram zu tun, null“, sagte er am Dienstag in einem Instagram-Video. Er stehe am ehesten noch für die CDU. Zuvor hatte es Aufregung gegeben, weil Fragrance sich laut mehreren Medienberichten bei einer Gala in New York mit Menschen aus der rechtsextremen Szene gezeigt haben soll.