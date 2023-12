Kettensägen-Prozess Jens Lehmann vor Gericht – ein hemmungsloser Wüterich?

Vier Monate später, so wird ihm vorgeworfen, sei er auf das Gelände des Nachbarhauses in Berg am Starnberger See mit einer laufenden Kettensäge eingedrungen, auf den Garagendachaufbau geklettert und habe einen Pfosten zersägt. Denn der Aufbau habe seinen Seeblick gestört. Eine junge Birke soll er bei dieser Gelegenheit auch umgesäbelt haben. Lehmann ein hemmungsloser Wüterich mit Problemen bei der Impulssteuerung?