Nach Tod von Jens Büchner: Witwe von TV-Auswanderer lässt sich ganz besonderes Tattoo stechen

Dieses Feder-Tattoo hat sich Witwe Danni Büchner in Erinnerung an ihren Jens stechen lassen. Foto: Instagram Daniela Büchner

Cala Millor Danni Büchner, Witwe von TV-Kultauswanderer Jens Büchner, findet nach dem Tod ihres Mannes immer weiter zurück ins Leben. Jetzt hat sie sich eine ganz besondere Erinnerung an ihren Mann als Tattoo stechen lassen.

Auf Mallorca, wo die Witwe weiterhin mit den Kindern lebt, hat sich Danni nun eine dauerhafte Erinnerung an ihren Jens stechen lassen. Auf Instagram postete sie in einer Story ein Bild ihres rechten Arms, auf dem ein Feder-Tattoo zu sehen ist. Dazu schrieb sie den Spruch „Etwas von dir bleibt immer bei mir“. Der „Bild“ bestätigte Danni die Echtheit des Tattoos. Den neuen Begleiter ließ sie sich in Cala Millor stechen, heißt es in dem Bericht weiter.