1,77 Promille am Steuer Jenny Elvers spricht über Alkohol-Rückfall

Die Polizei Ostprignitz-Ruppin hatte gemeldet, dass am 31. Oktober bei einer 51 Jahre alten Autofahrerin während einer Kontrolle auf einer Landstraße in Brandenburg ein Atemalkoholwert von 1,77 Promille festgestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sei. Elvers bestätigte den Vorfall (Az.: 0368738/2023) und erklärte dazu gegenüber der „Bild“ am Sonntagabend: „Ich leide seit über zehn Jahren an Depressionen, darum habe ich damals ja auch angefangen zu trinken und mich mit Alkohol zu betäuben. Ich bin eigentlich medikamentös gut eingestellt. Dennoch gibt es immer wieder Phasen, in denen ich traurig bin und merke: Ich muss aufpassen.“