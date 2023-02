Anwesen mit Pool, See und Heimkino Jennifer Lopez verkauft ihre 42-Millionen-Dollar-Villa

Das Hauptgebäude ist laut der Website des Immobilienanbieters in einem französischen Landstil gehalten. Dort wurden viele natürliche Elemente wie Holz und Stein verbaut und es hat neben einem großen formellen Esszimmer für Gäste auch einen Gaming-Raum mit Billardtisch und ein Heimkino, in dem Filmplakate von Jennifer Lopez und Ben Affleck, mit dem sie sich bereits zum zweiten Mal verlobt hatte und im vergangenen Jahr heiratete, hängen. Unter anderem dienen dort Poster von „Die Hollywood-Verschwörung“ mit Affleck in der Hauptrolle und „Das Schwiegermonster“ in dem J.Lo eine Hauptrolle übernahm, als Wandverzierung. In der Villa findet sich auch ein großer Kamin im Wohnzimmer, eine Bar, ein Flügel, an dem die Sängerin bestimmt schon den ein oder anderen Song zum Besten gab und sogar eine separate Privat-Bibliothek.