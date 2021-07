Produzentin und Schauspielerin : Jennifer Lopez verfilmt Musicals für Netflix neu

Los Angeles Schauspielerin, Sängerin, Unternehmerin – und jetzt Produzentin von Hollywood-Musicals: Fans können sich auf Neuverfilmungen klassischer Broadwaystücke freuen. Jennifer Lopez möchte den Geschichten dabei einen modernen Anstrich verpassen.

Pop-Superstar Jennifer Lopez (51) will sich auf Musical-Projekte einlassen. „Lass uns das machen“, schrieb die Sängerin und Schauspielerin am Montag in einem Tweet, in dem sie mehrere Produktionspartner verlinkte. Als Produzentin macht Lopez mit dem Verlag Concord, der unter anderem den Katalog des Songwriter-Teams Rodgers und Hammerstein besitzt, gemeinsame Sache. Laut der Mitteilung soll Lopez auf Musicals basierende TV-Serien und Filme produzieren. Auf Wunsch kann sie selbst auch Rollen darin übernehmen.