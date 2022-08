Heirat mit Ben Affleck : Jennifer Lopez postet erste Fotos vom „Hochzeits-Look“

Los Angeles Die Schauspielerin und Sängerin postete auf Instagram eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht mit festlichem Make-up. Auf einer Fanseite gab es weitere Bilder der Brautkleider zu sehen.

Jennifer Lopez (53) hat ihren Fans einen „ersten Blick“ auf ihren „Hochzeits-Look“ gewährt. Die Schauspielerin und Sängerin postete am Dienstag auf Instagram eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht mit festlichem Make-up, von einem weißen Schleier umhüllt. Lopez verwies dabei auf ihre „On the JLo“-Fanseite, auf der sie weitere Bilder von zwei eng anliegenden Brautkleidern teilte, eines davon mit tiefem Rückenausschnitt und ausladendem Rüschensaum.

Am Wochenende hatten Lopez und Hollywood-Star Ben Affleck (50) auf dem Anwesen des Schauspielers im US-Bundesstaat Georgia eine große Hochzeitsfeier abgehalten, wie US-Medien zuvor berichteten. Im Juli machte es das Paar bereits in der Kasino-Stadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada amtlich. Dort gaben sie sich um Mitternacht in einer kleinen Hochzeitskapelle das Jawort.