Top in Form mit 50 : J. Lo postet Bikini-Foto und Fans rasten aus

Top in Form mit 50

Düsseldorf Jennifer Lopez wird offenbar nur auf dem Papier älter. Das hat die bald 50-Jährige mit einem Instagram-Post erneut unter Beweis gestellt. Denn ihre durchtrainierte Figur dürfte selbst ihre halb so alten Fans neidisch machen.

Am Set ihres neuen Films „Hustlers“ nahm Jennifer Lopez ein Foto von sich in gewohnt freizügiger Badebekleidung auf, das nicht nur ihren treuesten Fans gefallen dürfte: Im blassrosa-farbenen Bikini, dazu dunkle Sonnenbrille und kühle Miene, posiert sie vor der Kamera.

Ihr Instagram-Foto, das inzwischen knapp drei Millionen Likes auf sich vereint, kommentiert J. Lo selbst mit: „Ich bin eine Gaunerin, Baby. Ich will, dass du es weißt“. Denn genau das ist ihre Rolle in dem Film „Ramona“. Darin spielt Jennifer Lopez die gleichnamige Anführerin einer Gruppe von Stripperinnen, die gemeinsam reiche Börsianer ausnehmen. Der Film soll im kommenden Jahr in die Kinos kommen.