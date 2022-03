„Ich fange gerade erst an“ : Jennifer Lopez bekommt Lebenswerk-Preis

Los Angeles Die US-Sängerin Jennifer Lopez ist bei der iHeartRadio Music Awards-Gala mit einem Preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. „Ich mache das für euch“, sagte Lopez an ihre Fans gewandt - und versprach ihnen auch: Ich fange gerade erst an.“

„Ich wünschte, ich könnte euch sagen, dass Preise mir am wichtigsten sind, aber das stimmt nicht“, sagte Lopez (52) bei der iHeartRadio Music Awards-Gala am Dienstag in Los Angeles, als sie sich für den „Icon“-Preis bedankte.