Jeder kennt seine Augen „Heimlicher“ Tatort-Star Horst Lettenmayer ist tot

Den auch öffentlich gezeigten Ärger darüber habe er überwunden und sich ganz auf seine Leuchtenfirma konzentriert, schilderte seine Tochter nun. „Egal, was er gemacht hat, das waren immer 1000 Prozent, da gab es nichts Halbes - selbst wenn er nur Marmelade eingekocht hat.“ Auch am Tage seines Todes habe er noch wie üblich in der Firma gearbeitet, deren Geschäftsführung die 32-Jährige bereits übernommen hat - bislang allerdings immer noch mit ihrem aktiven Vater als Inhaber an der Seite.