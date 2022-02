Model-Agent Jean-Luc Brunel : Epstein-Vertrauter tot in Gefängniszelle aufgefunden

Epstein-Vertrauter tot in Gefängniszelle aufgefunden

In diesem Gefängnis saß Jean-Luc Brunel ein (Symbolbild). Foto: AFP/JOEL SAGET

Paris Jean-Luc Brunel, der wegen des Verdachts der Vergewaltigung Minderjähriger inhaftierte französische Mode-Unternehmer und ehemalige Geschäftspartner des Sexualverbrechers Jeffrey Epstein, ist tot in seiner Gefängniszelle gefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft in Paris bestätigte am Samstag entsprechende Informationen der Nachrichtenagentur AFP. Aus informierten Kreisen hatte es geheißen, Brunel sei durch Erhängen gestorben, was die Staatsanwaltschaft jedoch zunächst nicht bestätigte.