Als Designer arbeitete er in der 60er-Jahren in Paris und New York, bis er 1971 dann doch die erste Kollektion seines Modelabels in New York präsentierte.

Models präsentieren ein Kleid aus der Kollektion "Pleats Please" (Plissee, bitte) als Teil der Issey Miyake Herbst-Winter-Kollektion 1995.