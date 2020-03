Bei 4:0-Sieg gegen Dijon : Superstar Neymar nimmt im Stadion Platz - und neben ihm Moderatorin Janin Ullmann

Verfolgten das Spiel in Paris: Neymar (M.) und Janin Ullmann (l.). Foto: AFP/FRANCK FIFE

Paris Beim Spiel zwischen dem französischen Meister Paris St. Germain und dem FC Dijon richteten sich die Blicke auf die VIP-Tribüne. Dort nahm die deutsche Schauspielerin und Moderatorin Janin Ullmann neben Neymar Platz.

Auf dem Platz durfte er nicht stehen, also musste Superstar Neymar (28) das Spiel von Paris Saint-Germain gegen den FC Dijon von der Tribüne aus verfolgen. Der Brasilianer musste gesperrt zuschauen. Und wer im Pariser Prinzenpark einen Blick auf die VIP-Tribüne warf, sah neben dem Mega-Star einen deutschen Schauspielstar sitzen: Janin Ullmann. Die Treffer für das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel erzielten Pablo Sarabia (3.), Kylian Mbappé (74./90.+1) und Mauro Icardi (76.).

Die ehemalige Viva-Moderatorin und Schauspielerin (38), die unter anderem in „Lotta in Love“ und „SOKO Köln“ sowie derzeit auf ProSieben „Das Ding des Jahres“ moderiert, verfolgte das Spiel an der Seite von Neymar. Auf Instagram postete er in seiner Story ein Bild der beiden auf der Tribüne. Die Gerüchte um eine Beziehung zwischen der Moderatorin und dem Superstar kochten nach dem Bild hoch.

Dieses Bild postete Neymar auf Instagram. Foto: Instagram

Im Dezember hatten Ullmann und ihr Ehemann Kostja – ebenfalls Schauspieler – nach zwölf Jahren Ehe ihre Trennung bekanntgegeben.

Schon am 14. Februar, dem Valentinstag, hatte Ullmann in ihren Instagram-Account ein Bild hochgeladen, das sie mit Neymar zeigt. Als Ort gab sie „Love“ an und schrieb: „Er hat mich gefragt, und ich habe ja gesagt. Fröhlichen Valentinstag“. Dahinter postete sie ein Herz und ein Ring-Emoji.

Unter dem neuesten Posting von Neymar kommentierte „Tagesschau“-Sprecherin Judith Rakers, „Sportstudio“-Moderator Jochen Breyer, sowie die ehemalige „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Schauspielerin Susan Sideropoulos.

Vielleicht wird Ullmann kommende Woche auch wieder im Pariser Prinzenpark zu Gast sein. Am 11. März soll PSG die Mannschaft von Borussia Dortmund zum Rückspiel im Achtelfinale der Champions League empfangen - ob es dazu kommt, ist aber noch fraglich. Der Verteidigungs- und Ministerrat hatte am Samstag entschieden, wegen der Infektionsgefahr durch Sars-CoV-2 Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen in Frankreich zu untersagen. Erst 75 Minuten vor dem Anpfiff hatte Paris Saint-Germain mitgeteilt, dass die Partie gegen Dijon überhaupt stattfinden kann. Der für Sonntag geplante Halbmarathon in Paris wurde hingegen abgesagt.

Die Pariser, bei denen der deutsche Rechtsverteidiger Thilo Kehrer in der Startformation stand und Julian Draxler nach 17 Minuten für den angeschlagenen Angel de Maria eingewechselt wurde, führen die Tabelle weiter mit 13 Punkten Vorsprung vor Olympique Marseille an, das bereits am Freitag in Nimes mit 3:2 gewonnen hatte.

(mja mit sid-material)