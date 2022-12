Amerikanische Schauspielerin, Aktivistin und Fitness-Idol Mit 85 auf Demos und zu Drehs – Jane Fonda macht trotz Krebs weiter

Zurück in Hollywood holte sich Fonda als Marathontänzerin in dem

Drama „Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss“ ihre erste Oscar-

Nominierung. Den begehrten Preis gewann sie zweimal: 1971 für ihre Prostituiertenrolle in „Klute“ und 1978 für das Vietnamkriegsdrama „Coming Home“. Es folgten Filme wie „Das China-Syndrom“ und das Familiendrama „Am Goldenen See“ - der erste und einzige Film, in dem Fonda an der Seite ihres bereits todkranken Vaters auftrat.