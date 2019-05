Spätes Glück : „Tagesschau“-Sprecher Jan Hofer hat geheiratet

Jan Hofer und seine Frau Phong Lang bei einer Preisverleihung im Februar in Hamburg. Foto: dpa/Georg Wendt

München „Tagesschau“-Chefsprecher Jan Hofer hat seine 28 Jahre jüngere Freundin Phong Lan schon vor sechs Monaten geheiratet - jetzt spricht der gebürtige Weseler auch öffentlich darüber. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn.

„Die Schonfrist als Ehemann ist nun vorbei. Ab sofort muss ich meinen Ehering in der Öffentlichkeit tragen. Meine Frau besteht darauf“, erzählte der 69-Jährige der Illustrierten „Bunte“ . Demnach fand die Trauung mit der Verlagsangestellten Phong Lan Hofer (41) im Oktober 2018 in Hamburg statt.

Im August habe er ihr den Antrag gemacht: „Wir waren zu zweit im Restaurant, da habe ich Lani gefragt, ob es nicht Zeit wäre, unsere Beziehung in eine vernünftige Bahn zu lenken. Als ich sie fragte, ob sie mich heiraten will, weinte sie. Schon am nächsten Tag begann Lani dann mit der Planung“, sagte Hofer.