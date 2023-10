Mega-Gehälter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk Jan Böhmermann reagiert auf Gehalts-Enthüllung

Unter Bezug auf eine Vereinbarung, die das ZDF und Böhmermann Ende 2022 getroffen haben sollen, schreibt die „Welt am Sonntag“, dass der Moderator dieses Jahr stattliche 651.000 Euro plus Mehrwertsteuer vom Sender bezogen haben soll. Im Jahr 2024 soll sein Gehalt noch einmal um 31.000 Euro angehoben werden. Im Jahr 2025 soll Böhmermann dann nach einer weiteren Gehaltserhöhung unterm Strich 713.000 Euro erhalten. Das wären über 59.000 Euro im Monat – so viel wie eine durchschnittliche Familie in Deutschland im ganzen Jahr zur Verfügung hat.