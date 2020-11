TV-Satiriker : Jan Böhmermann kündigt Video auf Telegram an

Jan Böhmermann kündigt Video auf Telegram an

Köln Satiriker und TV-Moderator Jan Böhmermann ist jetzt auch auf Telegram unterwegs. Fans rätseln, was genau er mit der neuen Plattform vorhat. Der 39-Jährige hat ein Video für Dienstag 0 Uhr auf der Plattform angekündigt. Am kommenden Freitag startet seine neue ZDF-Satiresendung.

Satiriker Jan Böhmermann hat ein wenig Licht in das Rätselraten um seine neuesten Social-Media-Aktivitäten gebracht. Der Kanal „realjanboehmermann“ beim umstrittenen Messengerdienst Telegram gehöre ihm, teilte der 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Köln auf Anfrage mit. „Das ist mein neuer Telegram-Kanal.“

Zu der Frage, was es mit seinem Einstieg in die Plattform auf sich habe, antwortete der Entertainer („ZDF Magazin Royale“) allerdings nebulös: „Ich habe das Licht gesehen. Folgen Sie mir, wenn Sie wissen möchten, was dahinter steckt.“