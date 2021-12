MeToo-Vorfall : James-Bond-Star Naomie Harris berichtet von sexueller Belästigung

London James-Bond-Star Naomie Harris hat von einem zurückliegenden Fall sexueller Belästigung während eines Castings berichtet. Dabei soll ein prominenter Star ihr unter den Rock gefasst haben.

Ein sehr großer Star habe ihr unter den Rock gefasst, während sie für eine Rolle vorgesprochen habe, erzählte die Schauspielerin dem „You“-Magazin der britischen Zeitung „The Mail on Sunday“. Einen Namen nannte sie nicht. Was daran so schockierend gewesen sei, sei die Tatsache, dass wegen der Prominenz des Filmstars niemand im Raum etwas gesagt habe. Angesichts des Ausmaßes solcher #MeToo-Erlebnisse in der Branche sei dies für sie glücklicherweise der einzige Vorfall dieser Art gewesen.