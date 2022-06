Nach Ohrfeige : Jada Pinkett Smith hofft auf Versöhnung ihres Mannes mit Komiker Rock

Los Angeles Nachdem Chris Rock einen Witz über den kahlgeschorenen Kopf der US-Schauspielerin gemacht hatte, hatte ihr Mann Will Smith ihm auf der Oscar-Bühne eine Ohrfeige verpasst. Nun äußerte sich Jada Pinkett Smith in einer Talkshow dazu.

Die US-Schauspielerin und Sängerin Jada Pinkett Smith hofft nach eigenen Angaben auf eine Versöhnung ihres Ehemanns Will Smith mit dem Komiker Chris Rock. „In Bezug auf die Oscar-Nacht ist meine tiefste Hoffnung, dass diese beiden intelligenten, fähigen Männer die Gelegenheit haben, zu heilen, darüber zu sprechen und sich zu versöhnen“, sagte sie in der am Mittwoch ausgestrahlten Talkshow „Red Table Talk“ mit ihrer Tochter Willow Smith und ihrer Mutter Adrienne Banfield Norris.