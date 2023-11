Nach Vorwürfen des Antisemitismus Elon Musk ist in Israel

Tech-Milliardär Elon Musk hat am Montag gemeinsam mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu den Kibbuz Kfar Aza besucht, den Extremisten der Hamas bei ihrem Terrorangriff am 7. Oktober angegriffen hatten. Musk trug eine Schutzweste, wurde von Leibwächtern durch das Dorf eskortiert und machte dabei Fotos und Videos mit seinem Handy, wie in Aufnahmen zu sehen war, die Netanjahus Büro veröffentlichte. Musk war in die Kritik geraten, weil auf seinem Netzwerk X, dem ehemaligen Twitter, seit seiner Übernahme und vor allem seit Beginn des Gaza-Krieges antisemitische Inhalte zunahmen. Auch Musks wurde scharf angegriffen, nachdem er auf X unter anderem Unterstützung für eine antisemitische Verschwörungstheorie bekundet hatte.