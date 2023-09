Iris Berben beim Ständehaus-Treff „Ich habe Lust, noch 73 Jahre weiterzumachen“

Zu Nordrhein-Westfalen gibt es im Leben der Schauspielerin eine Reihe von Anknüpfungspunkten: 1950 in Detmold als einziges Kind eines Gastronomen-Ehepaars geboren, lebt Iris Berben nach der Scheidung ihrer Eltern kurzzeitig mit ihrer Mutter in Münster, später in Hamburg und dann noch einmal zwei Jahre lang bei ihren Großeltern in Essen. In der Staatskanzlei Düsseldorf wird sie 2020 mit dem Verdienstorden des Landes geehrt. In Düsseldorf-Heerdt schließlich liegt ihr Vater auf dem Friedhof, regelmäßig besucht sie sein Grab „Ich rede ja mit allen Toten, dann bleiben sie wach.“