Interview mit Heino "Ich würde jederzeit wieder mit Rammstein auftreten"

Sein schwarzer Koffer steht schon neben ihm im Hotelrestaurant bereit, er ist nur auf dem Sprung. Am Mittag geht es mit dem Auto quer durchs Land, am Abend will Heino in Berlin sein, weitere Promotermine stehen an. Zusammen mit seinem Manager Helmut Werner, der zurzeit auch als Fahrer fungiert, macht er an diesem sonnigen Montag im November Halt in seiner Heimatstadt Düsseldorf. Vier Termine führen ihn demnächst aber wieder nach NRW – Klassikkonzerte in Kirchen stehen an. Wie dass zu seinem aktuellen Ballermann-Cover-Album passt, was er heute über Rammstein denkt und warum er sich immer weider zu Unrecht in die rechte Ecke gestellt fühlt, all das erzählt der Volksmusiker im RP-Interview.