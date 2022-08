So wohnt der Rapper jetzt : Bushidos Frau zeigt neues Haus der Familie in Instagram-Videos

Bushidos Frau zeigt neues Haus der Familie in Instagram-Videos

So wohnt der Rapper jetzt

Bushido und seine Familie sollen nach Dubai ausgewandert sein. Seine Frau Anna-Maria zeigte nun Einblicke in ihren neuen Alltag. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Berlin Bushido und seine Familie sind umgezogen. Nun gewährt seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi erstmals Eindrücke von ihrem neuen Zuhause. Auf Instagram teilte sie Videos von Haus und Alltag.

Anna-Maria Ferchichi, Ehefrau von Rapper Bushido, hat einige Eindrücke aus dem neuen Alltag ihrer Großfamilie geteilt. „Meine Lieben, ihr wisst, wir sind umgezogen. Wir hatten jetzt viel Stress“, erzählt die 40-Jährige in einem von mehreren Instagram-Videos, die sie am Sonntag veröffentlichte. Schon seit einiger Zeit gibt es Medienberichte, wonach die Familie in das Emirat Dubai gezogen sein soll. Auf Anfrage gab es dazu bislang kein offizielles Statement.