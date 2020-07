„Im Namen der Mutter" : Bischöfe reagieren via Facebook auf Kebekus-Video

Kabarettistin Carolin Kebekus geht erneut hart mit der katholischen Kirche ins Gericht. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn Die Kaberettistin Carolin Kebekus´hat in einem Video erneut die katholische Kirche aufs Korn genommen. Sie wirft der Institution Frauendiskriminierung vor. In einem Facebook-Post haben deutsche Bischhöfe auf den Videoclip reagiert.

Mit Grüßen vom „ältesten Männerverein der Welt" richten sich die katholischen Bischhöfe in einem Facebook-Post von Freitag direkt an Kebekus und danken für die in dem Video vorgenommene „Zusammenfassung unserer Geschichte und Wertvorstellungen". Weiter hält die Bischofskonferenz fest: „Ja, zweifellos arbeiten wir noch immer hart daran, unsere Verfehlungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte aufzuarbeiten."

In ihrem am Donnerstagabend in der „Carolin Kebekus Show" präsentierten Video befasst sich die Kabarettistin mit der Rolle der Frauen in kirchlichen Institutionen - und lässt daran kein gutes Haar. „Alte Männer am Altar, Frauen kannst Du ewig suchen", heißt es in dem neuen Rap der 40-Jährigen: „Moses teilt das Meer, wir teilen Käsekuchen."

Liebe Frau Carolin Kebekus, Grüße vom „ältesten Männerverein der Welt". Vielen Dank für diese Zusammenfassung unserer... Gepostet von Deutsche Bischofskonferenz am Freitag, 10. Juli 2020

Im Refrain heißt es: „Alle Ladies in Gottes Gemeinden, es ist Zeit, unsere Stimme zu vereinen" und „alle Girls, Mamas und Mädchen, werft die Hände hoch für die erste Päpstin". Am Ende des Videos mit dem Titel „Im Namen der Mutter" wird eine junge schwarze Frau zur Päpstin gewählt. Die Botschaft: Frauen werden in der Kirche systematisch kleingehalten.

In der Show nahm Kebekus außerdem Bezug auf die Forderung der Bewegung Maria 2.0 nach mehr Rechten für Frauen in der Kirche. Dazu muss man wissen: Kebekus und die Kirche haben eine längere Vorgeschichte. 2013 nahm der Westdeutsche Rundfunk eine Kirchensatire von ihr aus dem Programm, in der Kebekus als Nonne und Messdiener verkleidet Kirchenkritik rappte und nicht mit frivolen Gesten sparte. Der WDR verwies damals auf die Regelungen des WDR-Gesetzes, Kebekus wertete es als Zensur. Für einen Beitrag in der „heute-show“ bewarb sie sich zudem spaßeshalber bei den deutschen Bischöfen als Päpstin. Das stieß nicht auf große Gegenliebe. Die Kabarettistin sagt, sie selbst sei zwar aus der Kirche ausgetreten, fühle sich aber weiterhin als katholisch getaufte Christin. Für sie sei es ein „riesiges Rätsel", warum die Kirche nicht das Engagement der Frauen stärker nutze.

Dazu schreibt die Bischofskonferenz auf Facebook: „Es macht uns sehr traurig, wenn Sie selbst sagen, dass Sie aus der Kirche ausgetreten sind und damit die Beziehung zu 'unserem Maskottchen' verloren haben - um es mit Ihren Worten zu sagen. Sie können sich dennoch gewiss sein, dass 'unser Maskottchen' immer für Sie da ist. Auch wir als Kirche sind jederzeit ansprechbar."

Zum Schluss wenden sich die Bischöfe mit einer Bitte an Kebekus: „Bei aller Liebe zur Satire - Äußerungen, die blasphemische Elemente enthalten, können auch verletzend sein. Vielleicht sollten Sie hier auch die Katholiken und Katholikinnen im Blick behalten, die mit ihrem Herzen in der Kirche sind und zu dem stehen, woran sie glauben."

(ahar/kna/dpa)