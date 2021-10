Im Alter von 83 Jahren : Elvis-Schlagzeuger Ronnie Tutt ist gestorben

Nashville US-Schlagzeuger Ronnie Tutt ist tot. Der Musiker spielte viele Jahre lang an der Seite von Elvis Presley, saß aber auch für Stars wie Johnny Cash oder Stevie Nicks am Schlagzeug.

Tutt starb zu Hause im Kreise seiner Familie, wie seine Tochter Terie am Sonntag auf Facebook mitteilte. „Der legendäre Drummer Ronnie Tutt hat das Gebäude verlassen“, schrieb sie.

Elvis Presley Enterprises gab den Tod Tutts bereits am Samstag bekannt. Die Organisation, die das Presley-Anwesen Graceland betreibt, erklärte Tutt sei nicht nur ein begnadeter Musiker, sondern auch ein Freund für viele in Graceland gewesen. Er war Teil einer Band, die Gitarrist James Burton für ein Konzert von Elvis 1969 in Las Vegas zusammenstellte, und blieb bei dem Sänger, bis dieser 1977 starb.