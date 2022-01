Die Country- und Pop-Sängerin wurde am 13. Mai 1977 im niederländischen Almelo geboren. Nachdem ihr mit dem Debütalbum „World of Hurt“ 1998 der Durchbruch gelang, nahm sie 2014 für die Niederlande am Eurovision Song Contest teil. Gemeinsam mit dem Sänger Waylon vertrat sie ihre Band „The Common Linnets“ und belegte den zweiten Platz hinter Conchita Wurst.