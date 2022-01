Porträt der Musikerin : Wer ist die neue DSDS-Jurorin Ilse DeLange?

Die niederländische Musikerin Ilse DeLange sitzt gemeinsam mit dem Musikproduzenten Toby Gad und dem Schlagersänger Florian Silbereisen in der Jury von DSDS 2022. Wir haben alle wichtigen Infos über die Sängerin für Sie zusammengefasst.

Nach dem überraschenden Jury-Aus von Dieter Bohlen geht Ilse DeLange nun in der 19. DSDS-Staffel auf Talentsuche. Bekannt ist sie vielen bereits aus TV-Formaten wie „Sing meinen Song“ und „Let's Dance“. Doch wie alt ist Ilse DeLange eigentlich? Und hat sie einen Mann und Kinder? Hier finden Sie die Antworten.

Wie alt ist Ilse DeLange?

Die Country- und Pop-Sängerin wurde am 13. Mai 1977 im niederländischen Almelo geboren. Sie lernte schon früh Gitarre spielen und komponierte eigene Songs.

Welches Sternzeichen hat Ilse DeLange?

Ilse DeLange hat das Sternzeichen Stier.

Wie hat die Karriere von Ilse DeLange begonnen?

Mit ihrem Debütalbum „World of Hurt“ gelang Ilse DeLange 1998 der Durchbruch: Das Country-Pop-Album erreichte Platz 1 der holländischen Album-Charts und hielt sich sogar über zweieinhalb Jahre in den Top 100.

Wie heißt die Band von Ilse DeLange?

Trotz ihres großen Erfolgs als Solosängerin gründete Ilse DeLange ihre Band „The Common Linnets“ mit der sie 2014 beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen antrat.

Der Song „Calm After The Storm“ kam so gut an, dass die Band den zweiten Platz erreicht - direkt hinter dem österreichischen Sänger und Travestiekünstler Conchita Wurst. Dies war das beste Ergebnis der Niederlande seit dem Sieg von Teach-In im Jahr 1975.

Was ist der bekannteste Song von Ilse DeLange?

Durch den zweiten Platz beim ESC 2014 wurde Ilse DeLange auch über die Niederlande hinaus bekannt. Daher gilt „Calm After The Storm“ wohl als ihr bisher bekanntestes Lied. Insgesamt erreichte sie mit sechs von zehn Alben Platz eins in den niederländischen Charts.

In welchen TV-Shows war Ilse DeLange dabei?

Die Niederländerin war bereits in einigen TV-Formaten zu sehen: Unter anderem 2013 und 2014 als Coach bei „The Voice of Holland“, 2018 als Gesangscoach in der US-amerikanischen Serie „Nashville“ und im Mai 2020 bei „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“.

2020 nahm die Sängerin außerdem für die Niederlande am „#FreeESC“ von Stefan Raab teil. Wie schon beim ESC 2014 erreichte DeLange den zweiten Platz hinter dem deutschen Singer-Songwriter Nico Santos. Zuletzt trat sie 2021 bei „Let's Dance“ an, musste die Show jedoch wegen einer Verletzung am rechten Fuß verlassen.

Hat Ilse DeLange einen Mann und Kinder?

Über das Privatleben von Ilse DeLange ist nicht viel bekannt. Seit über 20 Jahren ist sie mit dem Drummer Bart Vergoossen zusammen. Mit ihm steht sie gemeinsam für die Band „The Common Linnets“ auf der Bühne. Das Paar hat keine gemeinsamen Kinder.

Ilse DeLange bei DSDS 2022

Die 44-Jährige hat früher selbst an Casting-Shows teilgenommen, weshalb sie sich den jungen Talenten verbunden fühlt, wie sie in einem RTL-Interview sagt. Dennoch gehöre eine gewisse Strenge für sie dazu: „Streng sein ist natürlich auch in meiner DNA.“ Nur mit Disziplin und ehrlicher Kritik wäre sie im Musikbusiness so weit gekommen. Eine bestimmte Rolle möchte Ilse DeLange in der Jury nicht einnehmen.