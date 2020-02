„Cindy aus Marzahn“-Darstellerin : Ilka Bessin hat einen Wunsch - nicht als Erste bei „Let’s Dance“ rausfliegen

Köln Auch sie ist bei „Let’s Dance“ zu sehen: Ilka Bessin. Seitdem sie ihre Comedy-Figur „Cindy aus Marzahn“ in Rente geschickt hat, tritt sie seriöser auf.

Und so startete die Erfolgsgeschichte. Bei RTL bekam Bessin eine eigene Show, wurde Co-Moderatorin bei „Wetten, dass…“.

2016 dann das Ende von „Cindy“, Bessin beendete die Figur. Seitdem tritt sie seriöser auf, ist bei „Stern TV“ als Reporterin in sozialen Brennpunkten unterwegs.

Jetzt also „Let’s Dance“. Dort hat sie einiges vor. Zum Beispiel: Nicht als erste Kandidatin rausfliegen. Sie sagt: „Ich habe in den letzten Staffeln gemerkt, dass ich niemanden sehen wollte, der immer perfekt tanzt. Mocki habe ich sehr gerne verfolgt, weil sie so herzerwärmend war. Ich schaue solche Sendungen, um Menschen kennenzulernen, die nicht perfekt und trotzdem stolz auf sich sind.“ Sie hat nur noch die Tanzshow im Kopf. „Für mich gibt es jetzt nur "Let's Dance". Wenn man solche Projekte macht, dann geht nur eins auf einmal. Man kann nicht mehrere Sachen hundertprozentig machen. Sonst ist man mit dem Kopf immer woanders“, sagt sie im Interview mit RTL.