„Ich zerbreche nicht“​: Simone Mecky-Ballack spricht erstmals über ihren verunglückten Sohn​

München Im vergangenen Jahr haben Simone und Michael Ballack ihren Sohn Emilio bei einem Unfall mit einem Quad verloren. Nun spricht die Ex-Frau des des früheren Fußballstars erstmals über die Auswirkungen des Verlustes und wie sie in Zukunft damit umgehen will.

Nach dem Unfalltod ihres 18 Jahre alten Sohns Emilio hat sich Simone Mecky-Ballack vorgenommen, nicht an der Tragödie zugrunde zu gehen. „Ich will Mut machen, dass das Leben weitergeht - ich habe mir geschworen, ich zerbreche nicht am Tod meines Sohns“, sagte die 46-jährige Ex-Frau des früheren Fußballstars Michael Ballack der Illustrierten „Bunte“ laut Vorabmeldung vom Mittwoch.