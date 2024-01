„Dschungelcamp“-Kandidat 2024 Das ist Mike Heiter

Jetzt geht es im Januar dieses Jahres im „Dschungelcamp“ heiter weiter. Hier trifft der 31-Jährige unter anderem auf Kim Virginia Hartung. Heiter und Hartung lernten sich im letzten Jahr bei „Are You The One?“ kennen und kamen sich in der Show näher. Bis ins Jahr 2022 führte Heiter außerdem eine zweijährige Beziehung mit Influencerin Laura Morante und war von 2017 bis 2020 mit Reality-TV-Star Elena Miras zusammen. Mit ihr bekam Heiter 2018 eine Tochter.