Dschungelcamp-Kandidat 2024 Das ist Felix von Jascheroff

In der bald anlaufenden Staffel des Dschungelcamps stellt sich Felix von Jascheroff den Herausforderungen der Wildnis. Der Schauspieler und Musiker wurde am 29. August 1982 in Berlin geboren und hatte seinen Karrieredurchbruch 2001 als John Bachmann in der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ). Bis auf eine Pause von Februar 2014 bis Anfang 2015 ist er fester Bestandteil des Casts.