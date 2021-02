500.000 Dollar für Hinweise : Hunde von Lady Gaga entführt – Angestellter angeschossen

Der Ort des Geschehens an der North Sierra Bonita Avenue in Los Angeles. Foto: AP/Chris Pizzello

Rom/Los Angeles Während eines überraschenden Rom-Besuchs von Popstar Lady Gaga hat sich in ihrer US-Heimat ein Drama um ihre Hunde ereignet. Der Mann, der sie ausführte, wurde angeschossen, die beiden Französischen Bulldoggen wurden gestohlen.

Ein für Spaziergänge mit ihren Hunden angestellter Mann sei in Los Angeles angeschossen und die beiden Französischen Bulldoggen gestohlen worden, berichteten US-Medien am Donnerstag unter Berufung auf das Management der Sängerin und die Polizei. Der Mann sei in stabilem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden, der Vorfall aus der Nacht zum Donnerstag werde von der Polizei untersucht. Lady Gaga biete 500.000 Dollar (etwa 410.000 Euro) Belohnung für Informationen über den Aufenthaltsort ihre Hunde.

Die Pop-Diva war währenddessen laut Medienberichten zu Gast in der italienischen Hauptstadt. Im Internet kursierten am Donnerstag Fotos, die die 34-Jährige zeigen sollten, wie sie im Leopardenkleid, mit dunkler Sonnenbrille und schwarzem Mund-Nasen-Schutz in ihr Hotel ging. Die Fotos machten schnell in sämtlichen sozialen Medien die Runde. Das Hotel bestätigte auf Nachfrage nicht, dass die Sängerin dort zu Gast sei, dementierte dies aber auch nicht. Vor dem Gebäude hatten sich Fans versammelt.

Lady Gaga bietet 500.000 Dollar Belohnung für Informationen über den Aufenthaltsort ihre Hunde. Foto: AP/Jordan Strauss

Bald tauchten erste Spekulationen über den Anlass des Besuchs auf. Die Nachrichtenagentur Adnkronos schrieb, Lady Gaga sei für Dreharbeiten zum neuen Film „Gucci“ von Regisseur Ridley Scott in der Stadt. In dem Streifen geht es um den Mord an Geschäftsmann Maurizio Gucci. Die US-Amerikanerin soll demnach die Rolle von Patrizia Reggiani spielen, der Ex-Frau von Gucci, die nach dem Mord an ihm im Jahr 1995 verurteilt wurde, weil sie darin verwickelt gewesen sein soll.

Der Pop-Superstar aus New York hatte zuletzt in „A Star Is Born“ unter Regie von Bradley Cooper in der Hauptrolle vor der Kamera gestanden. Lady Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heißt, zählt mit millionenfach verkauften Tonträgern zu den derzeit erfolgreichsten Musikerinnen.

(lha/dpa)