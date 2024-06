Im Rolls-Royce zum Standesamt H.P. Baxxter heiratet im Regen auf Sylt

Im Herbst vergangenen Jahres war die Verlobung des Paares bekannt geworden. „Wir waren jetzt ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle of Skye. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten“, erzählte Baxxter im Oktober der „Bild“-Zeitung. Auch dem Magazin „Bunte“ verriet er Details: „Ich hatte den Ring schon vor unserer Reise in Hamburg gekauft, trug ihn die ganze Zeit in meiner Hosentasche. Ich wollte, dass es passt und nichts inszenieren. Und dort, in Fort William, an einem See mitten im Nirgendwo waren nur wir beide. Der Moment war perfekt.“