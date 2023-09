Typveränderung von Moderator Darum trägt Horst Lichter jetzt einen Vollbart

In einem Instagram-Video auf dem offiziellen Kanal von „Bares für Rares“ erklärt Lichter, was ihn zu der Typveränderung bewegt hat. „Das ist im Prinzip nur eine Rückkehr zu dem, wie ich damals aussah“, erklärt er. Auf seinem ersten Führerschein, mit 16 Jahren, sei er mit Vollbart zu sehen. Vor kurzem habe er sich dann von jungen Männern auf einer Hochzeit, die ihm zufolge alle so „gepflegte, schick gemachte Bärte“ hatten, inspirieren lassen. Zum Schluss witzelt Lichter noch: „Ich wollte aussehen wie George Clooney.“