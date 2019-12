„20 Jahre nicht geweint“ : Brad Pitt berühren die Dinge im Alter mehr als früher

Berlin Eigentlich war Hollywood-Star Brad Pitt nie nahe am Wasser gebaut. Das sagte er jetzt in einem Interview. Im Alter aber berührten ihn die Dinge mehr, gab er zu.

Hollywood-Star Brad Pitt hat nach eigenen Worten 20 Jahre lang nicht geweint. „Ich bin ziemlich bekannt dafür, ein Nicht-Weiner zu sein. Ist das überhaupt ein Begriff?“, sagte der 55-Jährige in einem Gespräch mit seinem Kollegen Anthony Hopkins in der US-Zeitschrift „Interview“. Jetzt, in der späteren Phase seines Lebens, berührten ihn die Dinge mehr - seine Kinder, seine Freunde, die Nachrichten. „Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Ich weiß nicht, wohin mich das führt, aber ich denke, es ist ein gutes Zeichen.“