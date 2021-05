„Club der toten Dichter“, „Gangs of New York“ : Hollywood-Schauspieler Norman Lloyd im Alter von 106 Jahren gestorben

Norman Lloyd ist im Alter von 106 Jahren gestorben. Foto: AP/Chris Pizzello

Los Angeles Brutaler Lehrer oder gütiger Chefarzt - Norman Lloyd hat in vielen Rollen überzeugt. Hollywoodlegenden schätzten ihn. Eine hat ihm in den 50er Jahren die Karriere gerettet. Jetzt ist Lloyd in hohem Alter gestorben.

Der Schauspieler und Produzent Norman Lloyd ist tot. Lloyd sei am Dienstag in seinem Haus in Los Angeles im Alter von 106 Jahren gestorben, teilte sein Sohn Michael mit. Lloyd war ein Freund von Alfred Hitchcock und in mehreren seiner Filme zu sehen. In den 80er Jahren spielte er in der Serie „Chefarzt Dr. Westphall“ einen Klinikarzt.

Lloyd wurde 1914 in New Jersey geboren und stand schon in den 20er Jahren auf der Bühne. 1937 spielte er in Orson Welles' „Julius Caesar“-Inszenierung mit, die als eines der wegweisenden Bühnenstücke des amerikanischen Theaters in die Geschichte eingegangen ist. Unter Regisseur Elia Kazan übernahm Lloyd mehrere Rollen unter anderem an der Seite seiner späteren Frau Peggy Craven, mit der er 75 Jahre verheiratet war.

1939 war Lloyd in „On the Streets of New York“ zu sehen - einem der ersten Fernsehfilme überhaupt. In einem seiner ersten Filme in Hollywood stürzte Lloyd 1942 als Bösewicht in „Saboteure“ unter der Regie von Hitchcock von der Freiheitsstatue. Der legendäre Regisseur besetzte ihn 1945 erneut in dem Thriller „Ich kämpfe um dich“. In den 50er Jahren landete Lloyd auf der auf Joseph McCarthys Schwarzer Liste angeblicher Sympathisanten des Kommunismus und musste um seine Karriere fürchten. Hitchcock hielt ihm jedoch die Treue und bestand darauf, ihn für seine Serie „Alfred Hitchcock präsentiert“ zu engagieren.

Lloyd spielte in Charlie Chaplins „Rampenlicht“ einen Ballett-Chef, im „Club der toten Dichter“ mit Robin Williams den reaktionären Schulleiter, in „In den Schuhen meiner Schwester“ mit Cameron Diaz einen Professor und in „Gangs of New York“ mit Daniel Day-Lewis. Gleichzeitig war er auch als Produzent und Regisseur tätig. Der drahtige Lloyd hielt sich mit Tennis fit und trat noch mit 100 Jahren Amy Schumers Komödie „Dating Queen“ auf.

2012 gab Lloyd in Cannes Anekdoten über Freunde und Kollegen wie Charlie Chaplin und Jean Renoir zum Besten. Der Kritiker Kenneth Turan schrieb dazu in der „Los Angeles Times“: „Wenn die moderne Filmgeschichte eine Stimme hat, dann die von Norman Lloyd.“

