Dagobert, alias Arno Funke, war ein Kaufhauserpresser. Er verübte seit Ende der 80er Bomben- und Brandanschläge im Berliner Kaufhaus KaDeWe sowie in mehreren Karstadtfilialen in Deutschland. Dabei erpresste er höhere Geldsummen. Weil er die ermittelnde Polizei schikanierte und austrickste, sich als cleverer Ganove herausstellte und bei seinen Straftaten versuchte, Personenschäden zu vermeiden, wurde er von der breiten Öffentlichkeit als sympathisch wahrgenommen. Funke wurde zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt und musste 2,5 Millionen Deutsche Mark Schadenersatz an Karstadt zahlen. Wegen guter Führung wurde er nach sechs Jahren und vier Monaten aus der Haft entlassen. Heute arbeitet Arno Funke für die Satirezeitschrift Eulenspiegel und stellt Wahlplakate für die Partei Die Linke her. Seine Geschichte wurde verfilmt und er selbst hat ebenfalls eine Biografie veröffentlicht.