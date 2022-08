Genauer Zeitpunkt noch offen : Herzogin Meghan kündigt Rückkehr zu Instagram an

Montecito Nach der Verlobung mit Prinz Harry hatte sich Herzogin Meghan Markle von allen Social-Media-Kanälen zurückgezogen. Jetzt kündigte sie für eine Plattform ihr Comeback an.

Nach dem Start ihres eigenen Podcasts will Herzogin Meghan auch in den sozialen Medien ihr Leben wieder stärker mit der Öffentlichkeit teilen. „Ich melde mich zurück… auf Instagram“, sagte die 41-Jährige dem US-amerikanischen Lifestyle-Magazin „The Cut“. Wann dies passieren soll und was sie mit ihren Fans teilen will, blieb offen.