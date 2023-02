Krasse Typveränderung Ex-Höhner-Frontmann Henning Krautmacher sieht nun ganz anders aus

Es ist sein Markenzeichen schlechthin: der markante Schnäuzer von Henning Krautmacher. Der ehemalige Frontmann der kölschen Band „Die Höhner“ hat sich seinen berühmten Schnurrbart abrasiert. „Das ist wunderbar, ich kann unbehelligt durch die Welt gehen“, sagte der 65-jährige Musiker dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Donnerstag-Ausgabe). „Ich habe immer gesagt: Wenn ich aufhöre, dann kommt der Schnäuzer weg“, so Krautmacher. Er war überraschend im neuen Look bei einem Termin zur Vorstellung des neuen Programms „Viváce“ im „Höhner Rock and Roll Circus“ aufgetaucht.