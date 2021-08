Erlös geht an Hospiz : Helge Schneider versteigert signiertes Saxophon

Erlös geht an Hospiz

Helge Schneider mit einem Megafon in der Hand auf der Terrasse seiner Wohnung (Archivbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Bremervörde Noch bis zum 13. August haben Helge Schneider-Fans die einmalige Gelegenheit, ein signiertes Saxophon des Musikers zu ersteigern, und damit auch noch ein gutes Werk zu tun.

Musiker Helge Schneider hat ein Saxophon aus seinem Besitz für einen guten Zweck gespendet. Das von dem 65-Jährigen signierte Instrument wird zugunsten des kirchlichen Hospizes im niedersächsischen Bremervörde versteigert. Noch bis zum 13. August kann dafür auf der Auktionsplattform www.unitedcharity.de geboten werden, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten.

Der Erlös fließt den Angaben zufolge komplett in das evangelische „Hospiz zwischen Elbe und Weser“. Kirchenkreis-Superintendent Wilhelm Helmers sagte: „Mit dem Ertrag können wir den Bau unseres neuen Tageshospizes und den Unterhalt für unsere Einrichtung finanzieren.“ In dem Hospiz werden schwerstkranke Menschen von einem multiprofessionellen Team in der letzten Phase ihres Lebens begleitet und unterstützt.