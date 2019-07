„Ein Gefühl der Ohnmacht“ : Helene Fischers Lebensgefährte Thomas Seitel kritisiert Boulevardmedien

Hamburg Der neue Lebenspartner von Helene Fischer, Thomas Seitel, übt massive Kritik an Journalisten von Boulevardmedien. Sie berichten, obwohl es gar nichts zu berichten gebe. Oft stünden sie bei seinen Großeltern im Hausflur.

Thomas Seitel, 34, Akrobat und Lebenspartner von Helene Fischer, leidet unter der negativen Berichterstattung in den Boulevardmedien. Sie ist „mittlerweile so massiv und belastend, dass ich mich dazu entschlossen habe, darüber zu sprechen“, sagt Seitel in einem Interview mit dem „Zeitmagazin“. Normalerweise beruhige sich die Berichterstattung über prominente Paare nach ein paar Wochen, „in unserem Fall geht das so seit einem halben Jahr, Woche für Woche, obwohl es nichts Neues zu berichten gibt.“