Promis wie Helene Fischer gegen Rechtsextremismus „Niemand muss Angst haben – egal, woran er glaubt, woher er kommt oder wen er liebt“

Mehr als 30 Prominente aus Unterhaltung, Sport und Wirtschaft – darunter Helene Fischer und Florian Silbereisen – positionieren sich gegen Rechtsextremismus und rufen Bundesbürger zum Wählen auf. „Bei den kommenden Wahlen, in Deutschland und in Europa, wird entschieden, in welchem Land wir zukünftig leben werden. Tut das Richtige, geht zur Wahl! Für die Demokratie und gegen die Extremisten“, wird die Sängerin Fischer (39) für die Titelgeschichte des Magazins „Stern“ zitiert.