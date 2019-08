„Ich bin sehr glücklich“ : Helene Fischer schwärmt für ihren Partner Thomas Seitel

Berlin In einem Interview mit Frank Elstner hat Schlagersängerin Helene Fischer über ihre Beziehung zu Thomas Seitel gesprochen - und geriet ganz schön ins Schwärmen.

Schlagersängerin Helene Fischer (35) hat in einem Interview von ihrem Freund Thomas Seitel (34) geschwärmt: „Er ist fürsorglich. Er ist liebevoll. Er ist einfach der neue Mann an meiner Seite, der mir das Leben aber auch, glaube ich, sehr leicht machen wird“, sagte Fischer in der YouTube-Sendung von Frank Elstner, die seit Donnerstag online zu sehen ist. Seitel sei wundervoll. Mit ihm könne sie sich alles vorstellen. „Ich bin sehr glücklich, ja.“