Konzert in Köln Helene Fischer räumt mit Gerüchten über erneute Verletzung auf

Ein Medienbericht über eine erneute Verletzung von Helene Fischer kurbelte die Gerüchteküche um die Sängerin mal wieder an. Der Grund: Die Sängerin hatte bei ihrem Konzert in der Kölner Lanxess-Arena am Dienstagabend eine Art Tape an ihrem Handgelenk. Fans waren besorgt, denn bereits vor einigen Wochen hatte die Atemlos-Sängerin sich bei einer Trapez-Nummer an der Nase verletzt und blutete stark. Nun klebte auf ihrer Haut wieder ein hautfarbenes Tape, das nach Angaben der Zeitung über den Abend hin größer wurde.