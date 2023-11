Wegen Paparazzi-Fotos Helene Fischer bekommt offenbar hohe Entschädigung von Axel-Springer-Verlag

Der Verlag muss jetzt, eineinhalb Jahre später, für die beiden Veröffentlichungen eine Entschädigung an Helene Fischer zahlen, wie das Landgericht Berlin laut einem Bericht von „Übermedien“ entschieden hat. Dem Online-Magazin liegt nach eigenen Angaben das Urteil vor. Für das Foto in der „Bild“-Zeitung werden 60.000 Euro und für die Veröffentlichung in der „B.Z.“ 20.000 Euro fällig. Insgesamt muss der Axel-Springer-Verlag also 80.000 Euro Entschädigung an Helene Fischer überweisen, wie „Übermedien“ berichtet.