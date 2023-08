„Das ist das Ekelhafte, ne?“ Helene Fischer nicht begeistert von Fan-Geschenk

Helene Fischer feierte in Köln nach ihrem Trapez-Unfall ein emotionales Comeback. Insgesamt spielt sie dort in der Lanxess Arena sieben Konzerte. Die Fans fieberten diesem zweiten Teil der „Rausch“-Tournee der Schlager-Queen natürlich dementsprechend entgegen. Und so manch einer wollte der 39-Jährigen auch ein Geschenk machen.