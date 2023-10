„Danke für diese unglaubliche Reise“ Helene Fischer via Instagram mit emotionalen Worten an ihre Fans

Eigentlich sollte die große Fischer-Tournee bereits am 21. März in Bremen starten. Aufgrund einer Rippenfraktur mussten die Shows in Bremen und Köln verschoben werden, die Tour startete dann, leicht verzögert, am 11. April in Hamburg. Am 18. Juni folgte bei einem Konzert in Hannover jedoch eine weitere Verletzung. Helene Fischer musste nach einem Zusammenstoß mit einer Trapezstange wegen einer Platzwunde im Krankenhaus behandelt werden.