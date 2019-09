Hochzeitsvorbereitungen laufen : Heiratet Justin Bieber im Bananen-Smoking?

Los Angeles Justin Bieber und seine Frau Hailey stecken mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Am kommenden Wochenende soll es Medienberichten zufolge soweit sein.

Sänger Justin Bieber (25) und seine Frau Hailey (22) bereiten sich auf ihr Hochzeitsfest vor. Das Model postete am Donnerstag (Ortszeit) in ihren Instagram Stories mehrere Partyfotos, auf denen sie im weißen Hochzeitslook zu sehen ist. Reality-Star Kendall Jenner (23) und andere hatten dem „People“-Magazin zufolge einen Junggesellinnenabschied in Los Angeles organisiert.